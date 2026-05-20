Kuyumcu Cinayetinde Karar: Müebbet Hapis
Kuyumcu Cinayetinde Karar: Müebbet Hapis

20.05.2026 15:39
Kayseri'de kuyumcu Fatih Nergis'i öldüren Onur Adıgüzel, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de kuyumcu Fatih Nergis'i, dükkanında boğazından bıçaklayıp öldürdükten sonra bilezik alıp kaçan Onur Adıgüzel (25), Yargıtay'ın 'iyi hal' indirimi uygulanıp yanlış hüküm verildiği gerekçesiyle bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezaya çarptırıldı. Yerel mahkeme, tutuklu sanık Adıgüzel'e 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 11 Mart 2022'de saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren Onur Adıgüzel, iddiaya göre, alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis'ten bilezik istedi. Bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaralayan Adıgüzel, aldığı bilezikle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla iş yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatih Nergis'i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Nergis, aynı yıl haziran ayında hastanede hayatını kaybetti.

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü seyredip tespit ettikleri Onur Adıgüzel'i saklandığı evde yakaladı. Çalınan bilezik ile olayda kullanılan bıçak da evdeki aramada bulundu. Gözaltına alınan Adıgüzel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

3 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Sanık Onur Adıgüzel hakkında, 3 farklı suçtan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Adıgüzel hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 3 aya kadar hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Mart 2024'te görülen davanın karar duruşmasında sanık Onur Adıgüzel hazır bulundu. Mahkeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun ulaştığını, sanık hakkında cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini söyledi. Sanık Adıgüzel, son sözünde, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Onur Adıgüzel'i, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'iyi hal' indirimiyle cezasını müebbet hapse düşürdü ve 'Silahla yağma' suçundan da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi. Öte yandan sanığa '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan verilen 8 ay 10 gün hapis ile 820 TL ceza ise hükmün açıklanması geri bırakılıp ertelendi.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Burada dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmemesi üzerine dosya, bu kez temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise yaptığı inceleme sonucu sanık Adıgüzel hakkında uygulanan 'iyi hal' indiriminin uygulanması sonrası yanlış hüküm verildiği gerekçesiyle dosyada bozma kararı vererek, yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI DEĞİŞMEDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında sanık Onur Adıgüzel ile avukatı ve ölen Fatih Nergis'in şikayetçi yakını hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Adıgüzel, "Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, daha önce verdiği kararda direnilmesine karar vererek önceki hükümde olduğu gibi sanık Onur Adıgüzel'i, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'iyi hal' indirimiyle cezasını müebbet hapse düşürdü ve 'Silahla yağma' suçundan da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi.

Kaynak: DHA

