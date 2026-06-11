Kuyumcu, Dolandırıcılığı Önledi - Son Dakika
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Kuyumcu, Dolandırıcılığı Önledi

Kuyumcu, Dolandırıcılığı Önledi
11.06.2026 12:22
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Eskişehir'de MİT'e ait olduklarını söyleyen dolandırıcıların hedefi Gülcan Özgür, kuyumcu sayesinde kurtuldu.

Eskişehir'de telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan kişilerin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Gülcan Özgür'ü (70) telefonla arayan kişiler, kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp, kimliğinin FETÖ/PYD terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Telefondaki kişilerin "mal varlığınızın kayıt altına alınması gerekiyor" şeklindeki yönlendirmesiyle kuyumcuya giden Özgür, altınlarını bozdurmak istedi.

Daha önce de benzer olaylara şahit olan kuyumcu Muhammet Emin Gül, Gülcan Özgür'ün tavırlarından şüphelenerek kendisine dolandırıcılık uyarısında bulundu. Bir yandan altınları bozan Gül, bir yandan da polis ekipleriyle irtibata geçti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içinde 1 milyon 350 bin lira bulunan poşetle evine doğru giden Gülcan Özgür'ü durdurarak bulunduğu durumu anlattı.

Polis ekiplerinin uzun çabaları sonucunda ikna olan Gülcan Özgür, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Gülcan Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini telefonla arayan kişilere inandığını söyledi.

Daha önce başına böyle bir olayın gelmediğini anlatan Özgür, şunları kaydetti:

"Ben de altınlarımı getirip bozdurdum. Kuyumcu fark etmiş sağ olsun, polise söylemişler. Caminin yanında polislerle denk geldik. Telefondakilerin beni kandırdığını söylediler. Telefonda bana 'altınlarını bozdurup parayı bize getir, biz sana daha sonra altınlarını getireceğiz' dediler, bende inandım. Polisler olmasa beni dolandıracaklardı. Polislere ve kuyumcuya çok teşekkür ederim. Hep duyuyordum ama ihtimal vermiyordum. Yabancı numaraları da açmıyordum. Kızlarım ve oğlum da tembih ediyordu. Kardeşlerimin, kızlarımın isimlerini söylediler, ben de inandım."

Kuyumcu Muhammet Emin Gül ise Gülcan Özgür'ün çok fazla altın bozdurmak istemesi üzerine şüphelendiklerini belirterek, "Kendisine herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını sorduk. Israrla sorun olmadığını söyledi. Biz de altınını bozduk. Bu esnada yetkililere bilgi verdik. Sonrasında teyzemizin dolandırıldığını öğrendik. Gerekeni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada polis ekipleri dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Emin Gül, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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