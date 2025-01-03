Kuyumcu Hırsızlık Girişimini Engelledi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oyuncak silahla hırsızlık girişiminde bulunan kar maskeli şüpheliyi etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı.

Önceki gün Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya oyuncak tabanca ve kar maskesiyle gelen şüpheliye müdahale edip, iş yerinden uzaklaştıran kuyumcu Taner Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin zanlıyı en kısa sürede yakalamasını istedi.

Yaklaşık 21 yıldır kuyumcu işleten Ekim, iş yerinde otururken kar maskeli ve tabancalı birinin içeriye girip "bu bir soygundur, eller yukarı" diye seslendiğini söyledi.

Hırsızlık girişimini engellemek için bir anda harekete geçtiğini belirten Ekim, şöyle devam etti:

"Hırsıza sakin olmasını söyledim. Bunu söylerken de 'neler yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Elindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda müdahale etmeyi düşündüm. İlk fırsatta da müdahale bulundum. Ben müdahalede bulununca da şüpheli panikledi, o panikledikten sonra da elindeki tabancayı alıp kovalamaya başladım. O sırada dışarı kaçmaya çalışıp 'eyvah eyvah' diye bağırıyordu."