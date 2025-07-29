Kuyumcudan 3 Kilogram Altın Çalan 8 Şüpheli Yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın ziynet eşyası çalan 8 kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan kuyumcuda 17 Temmuz'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, sabah iş yerini açan işletmeci C.Y. hırsızlık olduğunu görerek polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede hırsızların içerde bulunan yaklaşık 3 kilogram ziynet eşyasını çalarak kaçtıkları belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirledi. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine geldikten sonra kuyumcunun kapısını açmak için bir süre uğraştıkları görüldü. Görüntülerde şüphelilerden bazılarının beyaz bir örtüyle engelleme yaparak arkadaşlarının kapıyı zorladıkları anları gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Daha sonra kapıyı açan şüphelilerin kısa süre içinde vitrinlerde bulunan ziynet eşyalarını çalarak kaçtıkları görüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDI

Bu güvenlik kamera görüntülerinin izini süren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla Başakşehir ve Esenler'deki adreslere yapılan eş zamanlı baskında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda mermi ile altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Şüpheliler H.A.(24), M.D.(29), O.A.(28), K.A.(26), F.K.(20), İ.O.(26), M.O.(21) ve B.V.(37) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüphelilerden H.A.'nın daha önceden 41 suç kaydı olduğu, ayrıca 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden M.D.'nin daha önceden 37 tane O.A.'nın ise 31 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.