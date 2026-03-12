Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

12.03.2026 12:24
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan E.D. tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bozova ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını E.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli saklandığı adreste yakalandı. Yapılan aramada 1 altın kemer, 1 altın gerdanlık, farklı tip ve ebatlarda altınlar, 1 tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, kar maskesi takarak kuyumcuya giren şüphelinin hırsızlık anları, jandarma ekiplerinin şüphelinin adresine düzenlediği operasyon ve aramalarda ele geçirilen malzemeler yer alıyor.

Kaynak: AA

