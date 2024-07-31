Kuyumculuk Sektörüne Eş Zamanlı Denetim - Son Dakika
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Kuyumculuk Sektörüne Eş Zamanlı Denetim

Kuyumculuk Sektörüne Eş Zamanlı Denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapacak. Vergi Denetim Kurulu ve Risk Analiz Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılacak. Ayrıca, faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı, ödemelerin ve tahsilatların banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yetki belgesiz döviz alım-satımı gibi konular da kontrol edilecek. Riskli olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine alınacak ve Bakanlık diğer sektörlere yönelik denetimleri sürdürecek.

31.07.2024 11:11
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek'in "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından Bakanlık ekipleri de harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı.

VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.

Stoklar tek tek sayılacak

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek.

Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edilecek. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, kuyumculuğun ardından diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacak.

Kaynak: AA

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