Kuzen Cinayeti: Talip Y. Tutuklandı - Son Dakika
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Kuzen Cinayeti: Talip Y. Tutuklandı

Kuzen Cinayeti: Talip Y. Tutuklandı

Pendik'te, Duygu Şahin'i darbettikten sonra bıçaklayarak öldüren Talip Y. tutuklandı.

29.10.2024 21:49
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PENDİK'te, Bursa'dan gelen kuzeni ile eğlence mekanına giden Talip Y., eve döndüklerinde tartıştığı Duygu Şahin(18)'i önce darbetti. Ardından aldığı darbeler sonucu bayılan Şahin'i bıçaklayarak öldürdü. Talip Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin'in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin'i darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçak ile yaraladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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