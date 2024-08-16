Kuzey-Akım Boru Hatlarına Saldırıda Polonya ve Ukrayna İşbirliği İddiası - Son Dakika
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Kuzey-Akım Boru Hatlarına Saldırıda Polonya ve Ukrayna İşbirliği İddiası

Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım Boru Hatlarına yönelik 2022'deki saldırılarda Polonya ve Ukrayna'nın işbirliği yaptığını düşündüğünü söyledi.

16.08.2024 17:47
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Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım Boru Hatlarına yönelik 2022'deki saldırılarda Polonya ve Ukrayna'nın işbirliği yaptığını düşündüğünü söyledi.

BND'nin 1998-2005'te başkanlığını yapan Hanning, Welt televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların yoğun devlet desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Hanning, bunun şu anda göründüğü gibi bir dalış eğitmeninin yaptığı özel bir eylem olmadığına dikkati çekerek "Hayır, bu büyük ölçüde askerler tarafından desteklenmiş olmalı. Polonya ve Ukrayna askeriyesinin de büyük bir rol oynadığını düşünüyorum, İstihbarat servislerinin de." dedi.

Soruşturmanın sonuçlarına göre bu saldırılarda Ukraynalı bir ekibin yer aldığının görüldüğüne işaret eden Hanning, "Bu ancak Polonya'nın güçlü lojistik desteğiyle mümkün oldu ve bu tür kararlar alt düzeyde değil, en yüksek siyasi düzeyde alınır. ve burada (Ukrayna) Başkan (Volodomir) Zelenskiy ile (Polonya) Cumhurbaşkanı (Andrzej) Duda arasında bu saldırının tatbik edilmesi için bir anlaşmanın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hanning, saldırı hazırlığında yoğun bir şekilde yer almış olmasından dolayı Polonya'nın, saldırıya ilişkin yapılan soruşturmanın başarılı olmasına ilgi duymadığını savundu.

Almanya'nın eski istihbarat şefi, boru hatlarında yoğun bir hasar oluştuğunu ve Alman hükümetinin tazminat talep etmesini beklediğini kaydetti.

Almanya bir Ukraynalı hakkında tutuklama emri çıkardı

Alman basınında, Federal Başsavcılığın, Baltık Denizi'nde yaklaşık 2 yıl önce Kuzey-Akım Boru Hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Ukrayna vatandaşı Volodimir Z. hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardığı belirtilmişti.

Dalgıç olan şüphelinin son olarak Polonya'da yaşadığını düşünen Alman makamlarının, haziranda Volodimir Z. hakkında çıkarılan tutuklama emrini Polonya'ya ilettiği ancak Polonya tarafının Almanya'nın adli yardım talebine yanıt vermediği aktarılmıştı.

Polonyalı Savcılığı ise Alman basınına, şüphelinin ikamet ettiği yerde bulunmadığını ve Polonya-Ukrayna sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştı

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.

Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.

Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey-Akım Boru Hatlarına Saldırıda Polonya ve Ukrayna İşbirliği İddiası - Son Dakika

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