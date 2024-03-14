Kuzey Anadolu Fayı\'nda 7 Büyüklüğündeki Depremde Yapıların Yüzde 80\'i Hasar Görebilir

Neotektonik ve deprem uzmanı Prof. Dr. Hamit Haluk Selim, 24 ilin merkezinden geçen Kuzey Anadolu Fayı Hattı'nda yaşanabilecek 7 büyüklüğündeki depremde yapıların yüzde 80'inin hasar görebileceğini belirtti.
"Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" dolayısıyla Erzurum'da bulunan Prof. Dr. Hamit Haluk Selim, AA muhabirine, paleosismoloji (eski deprem izlerinin araştırılması) çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Bölgedeki şehirlerin ve yerleşim yerlerinin alüvyon dolgular üzerinde olduğunu belirten Selim, "Su kaynakları ve diğer birçok şeyler hep o alanlarda olduğu için yerleşim alanlarımızı ve şehirlerimizi oralarda kurmuşuz." dedi.
Selim, meslektaşlarıyla deprem çalışmalarına öncelikle verip, desteklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fayı'nın bazı segmentleriyle beraber Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait birçok aktif fay var. Bunlar özellikle Erzurum, Erzincan ve diğer yerleşim alanlarını çevreleyen aktif faylar. Bunlar yıllardır hareket etmiş. Özellikle 3 buçuk milyon yıldır da hareket eden Kuzey ve Doğu Anadolu Fayı'na bağlı birçok depremler meydana gelmiştir. Aşkale, Pasinler, Erzurum ve bunlarla bağlantılı olarak Kandilli ile Dumlu Fayı gibi 27'ye yakın aktif fay, bu bölgede her an deprem üretebilecek halde duruyor."
"Yedisu Fayı 100 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre derinliğinde"
Bölgede 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilecek fayların olduğunu söyleyen Selim, geçmişte bölgede büyük afetlerin yaşandığına işaret etti.
Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği sismik boşluklu Yedisu Fayı'na değinen Selim, şunları kaydetti:
"(Yedisu Fayı) 100 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre derinliğinde olan bir faydan bahsediyoruz. Bu sağ yanal doğrultu atımlı bir fay ve en tehlikeli faylardan. Segmentlerden biri eğer bu hareket ederse, örneğin 7,3 büyüklüğünde deprem meydana getirirse, gerçekten bu bölgede yapısal olarak yapı stoku ve zemin koşulları kötü olan birçok yer var. Depreme karşı yapabileceğiniz önlemlerden biri zemin koşullarını iyileştirmektir ki buna gücümüz yetmez. İkincisi kentsel dönüşümdür bu da doğru bir karar verilmiş olan bir yöntemdir. Kentsel dönüşümle depreme karşı dirençli şehirler meydana getiriyorsunuz."
Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 24 ilin olduğunu hatırlatan Selim, "Dolayısıyla bu şehirleri kaldıramayacağımıza ve bir yere taşıyamayacağımıza göre buralardaki şehirlerimizi yenilememiz lazım ama yapılarımızın yüzde 80'i maalesef çok kötü. Yani büyük bir deprem eğer bir daha gerçekleşirse, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde herhangi bir segment üzerinde ya da 27 aktif fayın üzerinde gerçekleşebilecek 7 ve üzeri depremler, hasar yapıcı ve yıkıcı özellikte olduğu için binaların yüzde 80'ini maalesef hasar görür, yıkılır." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Anadolu Fayı'nda 7 Büyüklüğündeki Depremde Yapıların Yüzde 80'i Hasar Görebilir - Son Dakika
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, N.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kadın ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör bulundu. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi. Uçağın pilotu ise atlayarak kurtulmuş ve hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir takı dükkanında meydana gelen olayda, hırsızlar 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri çaldı. Dükkana gelen şahıs ve yanına çağırdığı arkadaşı, işletme sahibiyle konuşurken biri dikkatini dağıtırken diğeri hızlı bir şekilde zinciri çaldı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi. Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 437 konut satışı yapılmıştı. Ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleşti.
19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Futbolcular, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Milli takım, Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak ve birinci olarak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanma hedefliyor.
Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen 'Engelli Araçları Teslim Töreni'nde 59 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı. Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde yapılacak yatırımları görüştü.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik çalışma yaparken bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce kaçması kameralara yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?