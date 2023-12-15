 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Carolina'da küçük uçak düştü, 2 kişi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Carolina'da küçük uçak düştü, 2 kişi yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir küçük uçak düştü ve yangın çıktı. Uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu. Kazayı FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu soruşturacak.

Kuzey Carolina\'da küçük uçak düştü, 2 kişi yaralı
15.12.2023 - 17:03,
Abone Ol

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin batısında küçük uçağın düşmesi sonucu yangın çıktı, uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu.

ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) göre, 2 yolcunun bulunduğu "Diamond DA-40" model küçük uçak, Kuzey Carolina'daki Asheville kentinde bulunan havalimanı yakınlarında otobana düştü.

Eyalette yayın yapan WLOS kanalına göre ise Kuzey Carolina eyaletinden yetkililer, uçağın elektrik tellerine çarpması sonucu düştüğünü ve kanadının otobandaki tırın dorsesine çarptığını aktardı.

Kaza sonucu yangın çıktığını kaydeden yetkililer, uçaktaki 2 kişinin yaralı, araç sürücüsünün ise yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun kazayı soruşturacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Carolina'da küçük uçak düştü, 2 kişi yaralı - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi

Son Dakika
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 18:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Carolina'da küçük uçak düştü, 2 kişi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement