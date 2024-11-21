Kuzey Denizi Rotası'nda Kargo Hacmi 40 Milyona Yaklaşıyor

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MOSKOVA, 21 Kasım (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bu yıl Kuzey Denizi Rotası'ndaki kargo trafiği hacminin 40 milyon tona yaklaştığını söyledi.

Mişustin çarşamba günü 18. Uluslararası Rusya Taşımacılığı Forumu'nun genel oturumunda, "Kuzey Denizi Rotası'ndaki kargo trafiği istikrarlı bir şekilde 40 milyon tona yaklaşıyor. On yılın sonunda bu rakamın 100 milyon tonu aşmasını bekliyoruz" dedi.

Mişustin, taşımacılık şirketlerinin ülkenin limanlarına kolay erişiminin önemli olduğunu kaydetti.

Mişustin, "Modern terminaller ve aktarma kompleksleri inşa etmeye ve bunlara erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

"Yıl boyunca güvenilir navigasyon sağlamak için nükleer enerjiyle çalışan gemiler de dahil olmak üzere buzkıran filosunu genişleteceğiz ve yardımcı gemiler ile acil kurtarma gemileri inşa edeceğiz" diyen Mişustin, bu yaklaşımla ülkenin Kuzey Kutbu'ndaki liderliğinin güçleneceğini belirtti.