Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor
Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor

25.09.2025 12:49
Meteoroloji, yarın sabah Kuzey Ege'de 6-8 kuvvetinde fırtına olacağını açıkladı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın saat 05.00 sıralarından itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

12:38
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
12:17
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi MSB’den tartışılan iddiaya yanıt
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt
11:51
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti
11:37
Erzurum’da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
11:28
Tepki çeken atama Okul önünde toplanan öğrenciler ’’Tacizci istemiyoruz’’ sloganı attı
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler ''Tacizci istemiyoruz'' sloganı attı
11:27
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı Hayatı tam bir dram
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram
