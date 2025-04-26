Kuzey Ege'ye Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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