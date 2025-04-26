Kuzey Ege'ye Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.