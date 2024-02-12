Kuzey İrlanda Lideri: Ayrılık Yanlıları Çoğunlukta Değil

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Kuzey İrlanda'nın, Birleşik Krallık'ta kalmasının bölgenin avantajına olduğunu belirten Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Jeffrey Donaldson, ayrılık yanlılarının yeterli çoğunluğa sahip bulunmadığını söyledi.

Birleşik Krallık'ta kalmayı savunan Kuzey İrlanda'nın ikinci büyük partisi DUP'un lideri Donaldson ve yardımcısı Gavin Robinson, İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kuzey İrlanda'da yaklaşık iki yılın ardından parlamentoda yetki paylaşımının yeniden tesis edilmesi konusuna değinen Donaldson, DUP'un iki yıllık blokajının ardından varılan anlaşmayla bölgenin Birleşik Krallık'taki yerinin sağlamlaştığını belirtti.

Donaldson, Avrupa Birliği'yle (AB) İngiltere arasında anlaşma sonrası Kuzey İrlanda'ya İngiliz mallarının giriş ve çıkışlarının önünün açıldığını söyledi.

"DUP'un duruşunda ne değişti?" sorusu üzerine Donaldson, değişmedikleri yanıtını verdi.

Donaldson, şöyle devam etti:

"Hedeflerimizin çoğuna ulaştık. İki yıl önce İngiliz standartlarına uygun malları Kuzey İrlanda'daki marketlerde bulmak mümkün değildi. AB tarafından yasaklanmıştı. Bugün tüm bu mallar marketlerde bulunabiliyor. Belfast'taki bir markette iki yıl önce bulunmayan İngiliz malları bugün bulunabiliyor."

Daha önce Kuzey İrlanda ile İngiltere arasındaki ticarette gümrük işlemlerinin bulunduğuna dikkati çeken Donaldson, bugün bunların kaldırıldığını söyledi.

Donaldson, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenleyen Windsor Çerçeve Anlaşması'nın DUP'un gösterdiği direncin sonucu olduğunun altını çizdi.

"Birleşik İrlanda için çoğunluk yok"

Kuzey İrlanda'da geçmişte yaşanan Protestan-Katolik gerginliğine değinen Donaldson, 2023'te kimsenin bölgedeki dini ya da siyasi ayrışmalar nedeniyle hayatını kaybetmediğini dile getirdi.

Birleşik Krallık'tan ayrılmayı savunan Sinn Fein'den Michelle O'Neill'ın, Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı olmasının bölgenin geleceğini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine Donaldson, "Sinn Fein, Kuzey İrlanda'nın en büyük partisi ancak oyları yüzde 30'un altında." dedi.

Donaldson, ayrılık yanlılarının çoğunlukta olmadığının altını çizerek, Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald'ın "Birleşik bir İrlanda dokunabileceğimiz kadar uzakta." sözünü hatırlattı.

"İrlanda'nın en uzun eli ve kolunun onda olması lazım." diyen Donaldson, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın parçası olmasının daha faydalı olacağını söyledi.

Donaldson, ayrılık yanlılarının oranının son 20 yılda daha da azaldığını, O'Neill'ın başbakanlık görevine gelmesinin ayrılıkçılar için sembolik değeri dışında bir anlam ifade etmediğini savundu.

"Uluslararası toplum, barış sürecini ileri taşımakta başarısız oldu"

Sinn Fein'in Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu hatırlatılan DUP lideri, öncelikle yapılması gerekenin esirlerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

İsrail hükümetinin de buna karşı adım atması gerektiğinin altını çizen Donaldson, "Ateşkes, Orta Doğu'daki sorunu çözmeyecektir. Bana göre yaşananlar, uluslararası toplumun Orta Doğu'daki barış sürecini daha ileriye taşımakta başarısız olduğu için yaşanıyor. Anlamlı bir diyalog ve süreç eksikliği var." değerlendirmesinde bulundu.