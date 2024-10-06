Kuzey Kore Anayasasını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
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Kuzey Kore Anayasasını Gözden Geçiriyor

Kuzey Kore, birleşme maddelerinin kaldırılmasını tartışmak için meclis toplayacak.

06.10.2024 12:19
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Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisinin (SPA) ülke anayasasını gözden geçirmek üzere bir araya geleceğini ve "Seul yönetimi ile birleşme" konulu maddelerin kaldırılabileceğini öne sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, SPA'nın ülke anayasasını gözden geçirmek üzere bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, SPA'nın "Seul yönetimi ile birleşme" konulu anayasa maddelerini ele alacağı ve birleşmeye ilişkin maddelerin kaldırılabileceği öne sürülürken, bu oturumda Kuzey Kore'nin deniz dahil ülke sınırlarının da görüşüleceği ifade edildi.

Kuzey Kore'den "anayasanın yeniden yazılması çağrısı"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağırısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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