Kuzey Kore, BM personelini ülkeye almıyor

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Kuzey Kore'nin, aralarında Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye atadığı Mukim Koordinatörü Joe Colombano'nun da bulunduğu 25 personeli, marttan bu yana ülkeye almadığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Colombano ve birçok BM personelinin Kuzey Kore'ye girişi marttan bu yana reddediliyor.

BM Kalkınma Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore hükümeti ile Kuzey Koreli olmayan uluslararası BM personelinin ülkeye girişine ilişkin zamanlama ve usullerin görüşülmeye devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore ile BM arasında mutabakata varılması halinde BM'nin Pyongyang ile yapılacak işbirliğine yönelik faaliyetlere devam etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Kuzey Kore'de halihazırda yaklaşık 50 Kuzey Koreli BM çalışanı olduğu, 25 uluslararası personelin ise ülkeye giriş için onay beklediği belirtildi.