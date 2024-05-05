Kuzey Kore, BM yaptırım kararlarını takip eden uzmanlar paneline alternatif arayan ülkeleri kınadı

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Kuzey Kore, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım kararlarını takip eden ve görev süresi sona eren uzmanlar paneline alternatif arayan ABD, Japonya, Güney Kore ve diğer 47 ülkeyi kınadı.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD, Japonya, Güney Kore ve diğer 47 ülkenin, Kuzey Kore'ye karşı alınan yaptırım kararlarının BM dışında bir alternatifle "objektif ve bağımsız analiz edilmesi" çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Panelin görev süresinin sonlanmasını "tarihin yasa dışı, komplo üreten bir örgüt hakkında verdiği karar" olarak nitelendiren Kim, "Düşman güçler gelecekte ikinci ve üçüncü uzman panelleri kurabilirler ancak bunların tamamı zaman içerisinde kendi kendine yok olmaya mahkumdur." dedi.

BM yaptırım kararlarının uygulanmasını takip eden uzmanlar paneli, yetki süresinin uzatılmasına ilişkin oylamada Rusya'nın veto hakkını kullanması nedeniyle nisanda sonlanmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, nisandaki Güney Kore ziyareti sırasında, BM sistemi dışında olsa da ülkesinin Güney Kore ile çalışarak uzmanlar paneline "yaratıcı" ve "ezber bozan" alternatif çözümler arayacağını söylemişti.