Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Tepki

Kuzey Kore, vatandaşlarının ABD tarafından siber suç işlemekle itham edilmesini kınayarak ABD'nin bu adımını, ülkenin imajını zedelemeyi amaçlayan bir "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD yargı makamlarının Kuzey Kore vatandaşlarını "siber suç"tan arananlar listesine almasına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, bu olayı Kuzey Kore'nin "imajını zedelemeyi amaçlayan saçma bir karalama kampanyası" olarak tanımlarken bu durumun, ABD'nin "düşmanca" tutumunun devamı olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının ABD yargı makamlarının, "asılsız bir siber senaryo kurgulayarak" vatandaşlarının güvenliğini, haklarını ve çıkarlarını tehdit etmesinden derin endişe duyduğunu aktaran sözcü, Bakanlığın bu eylemi şiddetle kınadığını ve kesin bir şekilde reddettiğini belirtti.