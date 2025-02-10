Kuzey Kore'den İHA Krizi İçin BM Talebi

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Kuzey Kore, Ekim 2024'de Güney Kore tarafından insansız hava araçları (İHA) gönderildiğine ilişkin iddialarının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulmasını talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile yaşanan İHA krizine ilişkin BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden (ICAO) talepte bulundu.

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kuzey Kore, Güney Kore tarafından Ekim 2024'de başkent Pyongyang civarına gönderildiğini iddia ettiği İHA'ların soruşturulmasını istedi.

İHA krizi

Kuzey Kore, Ekim 2024'te Güney Kore'nin Pyongyang üzerine insansız hava araçları gönderdiğini iddia etmiş, başkent yakınlarındaki bir bölgeye düşen İHA'nın kalıntılarının bulunduğunu belirtmişti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Güney Kore'den gönderildiği iddia edilen İHA'ya ilişkin fotoğraflar yayımlamıştı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iddiası, "tek taraflı" ve "Yanıt vermeye değmez" şeklinde nitelendirmişti.

Kuzey Kore, başkent üzerine Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri taşıyan İHA'lar gönderdiği iddiasıyla Güney Kore'yi suçluyor.