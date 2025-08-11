Kuzey Kore'den Ortak Tatbikata Sert Tepki

PYONGYANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, ABD ile Güney Kore arasında 18 Ağustos'ta ortak düzenlenecek geniş çaplı askeri tatbikatın, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ortamına ciddi tehdit oluşturacağını belirterek tatbikatı kınadı.

No, pazartesi günü resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nda yayımlanan basın açıklamasında, "Gerçek nükleer savaş koşullarının simüle edileceği Ulji Özgürlük Kalkanı tatbikatı, sadece Kuzey Kore'ye karşı doğrudan bir askeri provokasyon değildir, aynı zamanda ateşkesin sürdüğü Kore Yarımadası'ndaki durumun öngörülemezliğini artırma ve belgedeki istikrarsızlığı sürdürme yönünde gerçek bir tehdit teşkil etmektedir" dedi.

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye yönelik askeri çatışma çıkarma isteğini açıkça gösteren ve Kore Yarımadası ve bölgedeki güvenlik ortamına ciddi tehdit oluşturan provokatif hamlelerini şiddetle kınadıklarını belirten bakan, söz konusu iki ülkeyi tutumlarından doğacak olumsuz sonuçlar konusunda ciddi şekilde uyardıklarını belirtti.

No, ABD ve Güney Kore'nin tek taraflı askeri tehdit ve çatışma girişimlerinin, Kore Yarımadası ve bölgedeki durumun her geçen gün olumsuz yönde değişmesinin ana nedeni olduğunu ifade etti.

Bakan, "Kuzey Kore'ye karşı düzenlenecek askeri güç gösterisi bir bumerang etkisi yaratarak ABD ve Güney Kore'nin güvenliğinde azalmaya sebebiyet verecektir" uyarısında bulundu.