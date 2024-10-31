Kuzey Kore'den Sınırda Kazı Çalışmaları - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Sınırda Kazı Çalışmaları

Kuzey Kore, Güney Kore sınırında yeni kazı çalışmaları yapıyor. Ulaşım bağlantılarını kesme amaçlı olabilir.

31.10.2024 18:46
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Uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile paylaştığı sınır bölgesinde 2 farklı kazı çalışması yaptığı tespit edildi.

Planet Labs PBC adlı ABD'li görüntüleme şirketi tarafından elde edilen uydu görüntüleri, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) batı kısmından geçen bir yol ile demir yolu hattı boyunca açılmış bir hendek gösterdi.

Batıdaki hendeğin, Kaesong'daki kapatılmış bir fabrika kompleksine giden hattın Güney Kore tarafındaki son istasyonu olan Dorasan İstasyonu'nun 1,7 kilometre batısında yer aldığı gözlemlendi.

Kazı çalışmalarının varlığını ilk bildiren, Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren "38 North" internet sitesindeki analistler, kazı çalışmalarının, Kuzey Kore'nin 15 Ekim'de bazı yolları ve demir yolu bölümlerini havaya uçurmasından hemen sonra başladığına işaret etti.

Analistler, batıda bulunan hendeğin yaklaşık 125 metre uzunluğunda ve yaklaşık 7 metre genişliğinde, doğu geçişindeki hendeğin ise yaklaşık 150 metre uzunluğunda olabileceğini belirtti.

Bu çalışmaların amacının "ulaşım bağlantılarını kesmeyi amaçlayan bir tür abluka" ya da "inşaat çalışmalarının geçici bir ürünü" de olabileceğini belirten analistler, alanda hala birkaç aracın görüldüğünü ve bunun da çalışmaların henüz tamamlanmadığını gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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