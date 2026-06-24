Kuzey Kore'den Yeni Destroyer: Choe Hyon - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Yeni Destroyer: Choe Hyon

24.06.2026 10:22
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Kim Jong-un, Choe Hyon destroyerinin hizmete girdiğini ve donanmanın modernizasyonunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ülkenin deniz ve nükleer kapasitesinin simgesi" olarak nitelendirdiği 5 bin tonluk Choe Hyon destroyerinin hizmete alındığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Nampo Limanı'nda düzenlenen destroyerin göreve başlama törenine katıldı.

Kim, törende yaptığı konuşmada, hizmete alınan 5 bin tonluk Choe Hyon'un, donanmanın nükleer silahlarla donatılmasına yönelik programının planlandığı şekilde ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ülkenin batı kıyılarının savunulmasından sorumlu olacak Choe Hyon'un, donanma envanterine katılmadan önce çok sayıda testten geçtiğini aktaran Kim, destroyer gemisini "ülkenin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve deniz savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Kim, donanmanın yalnızca ülke kıyılarını savunan bir güç olmaktan çıktığını ve stratejik imkanlarla donatılmış bir kuvvete dönüştüğünü vurgulayarak, gelecek yıllarda 10 bin ton sınıfında bir dizi stratejik savaş gemisinin denize indirilmesinin planlandığını duyurdu.

Törende, Choe Hyon'un hava savunma ve gemisavar füze sistemlerinin yanı sıra nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik ve seyir füzeleriyle donatıldığı belirtildi.

Ülkenin donanma gücünü artırma hedefiyle geliştirilen 5 bin tonluk dev savaş gemisi Choe Hyon, Nampo Limanı'nda Nisan 2025'te düzenlenen törenle denize indirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Yeni Destroyer: Choe Hyon - Son Dakika

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