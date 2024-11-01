Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Moskova'da

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya trenle gelen mevkidaşı Choe'yi Yaroslavskiy garda çiçekle karşıladı.

Lavrov ile Choe bugün ikili görüşme yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki gün önce, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe'nin Moskova'ya resmi ziyarette bulunacağını ve bunun, planlı bir ziyaret olduğunu açıklamıştı.