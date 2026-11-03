Kuzey Kore, FBI'ın Binance'den 6,3 milyar dolarlık hırsızlık suçlamasını reddetti - Son Dakika
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Kuzey Kore, FBI'ın Binance'den 6,3 milyar dolarlık hırsızlık suçlamasını reddetti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, FBI'ın Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalındığı suçlamasını 'siyasi provokasyon' diyerek reddetti. Kim, suçlamanın Kuzey Kore imajına zarar vermeyi amaçladığını öne sürdü.

Kuzey Kore, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kripto para borsası Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çaldığı yönündeki suçlamasını "siyasi provokasyon" olarak nitelendirerek reddetti.

KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, FBI'ın söz konusu suçlamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

FBI'ın Kuzey Kore'yi "siber suçlu bir devlet" olarak damgalamaya çalıştığını öne süren Kim Yo-jong, "ABD'nin, dünyanın çeşitli yerlerinde işlenen tüm siber suçları sanki bizim işimizmiş gibi göstererek uluslararası kamuoyunu yanıltması, Kuzey Kore'ye yönelik ciddi bir siyasi provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Washington'ın suçlamasını, Kuzey Kore'nin uluslararası imajına zarar vermek ve ülkenin haysiyetini ve ulusal itibarını sarsmak amacıyla yapılan "kötü niyetli" bir girişim olarak nitelendiren Kim, bunu, siber alanda "Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir başka ciddi ihlal" olarak değerlendirdi.

Kim, açıklamasında "Mevcut ABD yönetimi geçen yıl yönetimi devraldığında, yasa dışı yollarla çalınan kripto para varlıklarına el koyacağını ve bunları devletin stratejik rezervi olarak kullanacağını duyurdu. Çalındığı iddia edilen kripto para birimi geri alındığında kimin eline geçeceğine bakan herkes, bu siber saldırı olayının arkasında kimin olduğu konusunda bir ipucu edinebilir." ifadelerini kullandı.

FBI, 6,3 milyar dolarlık kripto hırsızlığından Kuzey Kore'yi sorumlu olarak değerlendirdi

FBI'dan 31 Ekim'de yapılan açıklamada, 29 Ekim'de kripto para borsası Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlığın çalındığı hırsızlığın arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunun değerlendirildiği ve söz konusu siber faaliyetin "TraderTraitor" olarak bilinen bir oluşumla bağlantılı olduğu bildirilmişti.

FBI, kripto para sektöründeki özel kuruluşlara, TraderTraitor bağlantılı adreslerle gerçekleştirilen veya bu adreslerden kaynaklanan işlemleri engelleme çağrısında bulunmuştu.

Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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