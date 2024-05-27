Kuzey Kore, Japonya'ya uydu taşıyan roket fırlatacağını bildirdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, Japonya'ya uydu taşıyan roket fırlatacağını bildirdi

Kuzey Kore, Japonya\'ya uydu taşıyan roket fırlatacağını bildirdi

Kuzey Kore, gelecek hafta başında uydu taşıyan roket fırlatacağını Japonya'ya bildirdi. Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin fırlatma planı hakkında açıklama yaptı. Japonya Başbakanı, fırlatma ile ilgili bilgi toplanması ve analiz edilmesi talimatı verdi. Kuzey Kore, Güney Kore Devlet Başkanı ve Çin Başbakanı ile yapılan zirveden sonra fırlatma kararını duyurdu. Kim Jong-un, bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını açıklamıştı.

27.05.2024 13:33
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Kuzey Kore, gelecek hafta başında uydu taşıyan roket fırlatacağı konusunda Japonya'yı bilgilendirdi.

Kyodo News'in haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin fırlatma planına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin gelecek hafta başında "uydu roketi" fırlatma planı konusunda kendilerini bilgilendirdiği ifade edildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Kuzey Kore'nin fırlatmaya hazırlandığı uyduya ilişkin bilgi toplanması ve analiz edilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore, roket fırlatma kararını Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Başbakanı Li Çiang'ın Seul'de düzenlenen zirvede bir araya gelmesinin ardından duyurdu.

Kuzey Kore, 21 Kasım 2023'te Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan roket fırlatmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore, Japonya'ya uydu taşıyan roket fırlatacağını bildirdi - Son Dakika

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