Kuzey Kore'nin 76. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Kore'nin 76. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, kurucu lider Kim Il-sung'un anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kore'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır.

09.09.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da gerçekleştirilen 76'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un anıt mezarın da bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Başbakan Kim, burada yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli zorluklar karşısında yeni bir değişim çağı açtığını söyledi. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır." dedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalinin sona ermesinin ardından Kore Yarımdası'nın güneyinde Batı desteğinde kurulan Kore Cumhuriyeti'ne (Güney Kore) karşı kuzeyde Sovyetler Birliği'nin desteğinde sosyalist bir ülke olarak 1948'de kuruldu.

Kore yarımadanın ikiye ayrılmasının ardından 1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kuzey Kore bağımsızlığını, ABD'nin müttefiki Güney Kore ise aynı yıl cumhuriyeti ilan etti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Politika, Güncel, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin 76. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin 76. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement