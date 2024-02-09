Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile diyalogdan yana olmadığını belirterek, "provoke edilmeleri halinde hasmını yok edeceği" tehdidinde bulundu.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore Savunma Bakanlığına yaptığı ziyarette Güney ile ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Kim, Seul ile diyalog ve diplomatik ilişki kurmanın anlamsız olduğunu dile getirerek, ülkesinin "çöküşünü isteyen Güney Koreli kuklalarla gerçekçi olmayan diyalog ve işbirliğinden kurtulduklarını" söyledi.
Provoke edilmeleri halinde "hasmını" yok edeceği tehdidinde bulunan Kim, "Bu durumda, bağımsızlığımızı korumak adına, her zaman düşmanımıza saldırarak onları yok etme meşruiyetine ve hakkına sahibiz." dedi.
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Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile Diyalogdan Yana Olmadığını Belirtti - Son Dakika
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