Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Yeni Hipersonik Füze Testini Denetledi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetledi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, yeni orta menzilli hipersonik füzenin test edildiği bildirildi.

Haberde, test atışını denetlediği ve emir gözlem alanından atış emri verdiği belirtilen Kim Jong-un'un, füzenin "nükleer savaştan caydırıcılığın artırılmasında rol oynayacağı" mesajı verdiği kaydedildi.

Katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışının "başarılı" olduğu ifade edildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtilmişti.

Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.

Daha sonra, Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya ile Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı yapıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, tatbikatın, Kuzey Kore'nin gittikçe artan nükleer ve füze tehditlerini caydırmak ve tatbikata katılan ülkelerin buna karşılık verme kabiliyetlerini geliştirmek için düzenlendiği kaydedilmişti.