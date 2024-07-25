Kuzey Kore'nin çöp balonları Güney Kore'de uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin çöp balonları Güney Kore'de uçuşları durdurdu

Güney Kore'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda, Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durdu. Kuzey Kore'nin son 24 saatte gönderdiği yaklaşık 500 çöp balonu, bazıları havalimanına düşerek iniş ve kalkışları engelledi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin balon kampanyalarına hoparlörlerle propaganda yayını yaparak karşılık verdiğini belirtti. Herhangi bir tehlike olmadığı açıklanan çöp balonu gerilimi, iki ülke arasındaki gerginliği artırmış durumda.

25.07.2024 12:33
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Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları nedeniyle Güney Kore'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusundan, Kuzey Kore tarafından dün gönderilen çöp balonları ve iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin son 24 saatte gönderdiği çöp balonlarının 500'e yaklaştığı belirtildi.

Bazı çöp balonlarının Gimpo Uluslararası Havalimanı'na düşmesi sonucu havalimanında bir süre iniş ve kalkışların yapılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Seul'deki başkanlık ofisi yerleşkesine düşenler de dahil 24 saatte atık kağıt ve plastik taşıyan yaklaşık 500 balonu Güney Kore'ye gönderdiği kaydedildi.

Kuzey tarafının balon kampanyalarına karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, sınır bölgelerine yerleştirilen hoparlörlerle "propaganda yayını" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çöp balonlarında tehlike arz eden bir durumun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt???????ı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin çöp balonları Güney Kore'de uçuşları durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin çöp balonları Güney Kore'de uçuşları durdurdu - Son Dakika
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