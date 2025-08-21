Kuzey Kore'nin Gizli Nükleer Üssü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Kore'nin Gizli Nükleer Üssü

21.08.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CSIS, Kuzey Kore'nin Çin sınırına yakın bir üste uzun menzilli füzeler depoladığını raporladı.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin Çin sınırı yakınlarında gizli bir üssü olduğunu ve burada "ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak" uzun menzilli balistik füzelerin depolandığını öne sürdü.

CSIS'nin, konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililerin açıklamalarından, uydu görüntülerinden ve gizli belgelerden hareketle hazırladığı raporda, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze kapasitesine ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarıldı.

Rapora göre Kuzey Kore, 2004'te Kuzey Pyongan bölgesine bağlı Sinpung-dong köyü yakınlarında daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan bir projenin inşasına başladı.

Ülkenin Çin ile sınırına yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan yapının, Kuzey Kore'ye ait en az 15 balistik füze üssünden biri olduğu düşünülüyor.

Yüksek güvenlikle korunan ve 2014'ten bu yana faal olan üsse yönelik ön incelemeler, burada " Doğu Asya'ya ve ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak" çok sayıda uzun menzilli balistik füze depolandığına işaret etti.

Bunlar arasında, 6 ila 9 nükleer kapasiteli "Hwasong-15" veya "Hwasong-18" tipi kıtalararası balistik füzenin yanı sıra bilinmeyen diğer pek çok füze, fırlatıcı ve ekipmanın da bulunduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'te nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında, Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalararası füze fırlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin Gizli Nükleer Üssü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:18:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin Gizli Nükleer Üssü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.