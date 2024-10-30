Kuzey Kore'nin ICBM Fırlatma Hazırlığı - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin ICBM Fırlatma Hazırlığı

Kuzey Kore, kasım ayında ICBM fırlatması yapma hazırlıklarını tamamladı. Güney Kore'den brifing.

30.10.2024 14:47
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Kuzey Kore'nin kasım ayında kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmak üzere hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi.

Yonhap ajansına göre Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, ulusal mecliste milletvekillerine brifing verdi.

Brifing sonrası basına konuşan Güney Koreli milletvekilleri, Kuzey Kore'nin kasım ayında füze denemesi yapabileceğini ileri sürdü.

Milletvekilleri, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesi ya da sonrasında Punggye-ri sahasından ICBM fırlatabileceğini kaydetti.

Hazırlıkların "neredeyse tamam" olduğunun anlaşıldığını kaydeden milletvekilleri, mobil rampanın "belirli bölgeye" konuşlandırıldığını aktardı.

Milletvekilleri, fırlatmayla, Pyongyang yönetiminin, füze denemelerinde "atmosfere yeniden giriş" teknolojisini test etmeyi amaçladığını söyledi.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı ise haberinde, yeni denemenin zamanlamasının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından belirleneceğine inanıldığını bildirdi.

Son deneme 2017'de

Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalar arası" olarak tanımlanıyor ve öncelikli olarak nükleer denemeleri için tasarlanıyor.

Pyongyang'ın tümü Punggye-ri sahasından, şimdiye kadar 2006, 2009, 2013 ve 2017'de bir, 2016'da ise iki nükleer deneme yaptığı biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin ICBM Fırlatma Hazırlığı - Son Dakika

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