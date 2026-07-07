Kuzey Kore'nin Mayınları Güney'e Sürüklenebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore'nin Mayınları Güney'e Sürüklenebilir

07.07.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'deki mayınların şiddetli yağışlar nedeniyle Güney'e taşınabileceğini duyurdu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının şiddetli yağışlar sonucu Güney'e sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, şiddetli yağış dönemi yaklaşırken Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği mayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) kuzeyine yerleştirdiği kara mayınlarının şiddetli yağışlarda Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısı yapılarak halkın bilinmeyen cisimlere yaklaşmaması ve şüpheli durumlarda orduyu bilgilendirmesi istendi.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin Mayınları Güney'e Sürüklenebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
09:30
Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara’dan verilecek mesaj açık olmalıdır
Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır
09:18
Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
08:32
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
07:32
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 10:33:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin Mayınları Güney'e Sürüklenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.