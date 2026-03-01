Kuzey Kore'nin Rusya'ya Silah Sevkıyatı İddiası - Son Dakika
Kuzey Kore'nin Rusya'ya Silah Sevkıyatı İddiası

01.03.2026 10:15
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 33 bin konteyner silah gönderdiğini öne sürdü.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya destek kapsamında yaklaşık 33 bin konteyner silah ve askeri malzeme gönderdiğini iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansınca (DIA) hazırlanan raporda Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve askeri malzeme gönderdiği öne sürüldü.

Rusya'ya sevk edilen yaklaşık 33 bin konteynerin içinde 15 milyon civarında top mermisinin yanı sıra tanksavar füzeleri ve kısa menzilli balistik füzeler gibi çeşitli silahların da yer aldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin nakliyatlar için Rajin Tersanesi'ni kullandığı tahmin ediliyor.

DIA, 2025'te de Kuzey Kore'nin, Rusya'ya yaklaşık 28 bin konteyner dolusu silah ve top mermisi gönderdiğini öne sürmüştü.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:56
