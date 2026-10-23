Kuzey Kore'nin sınıra 2024'ten bu yana 960 bin mayın döşediği iddia edildi - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin sınıra 2024'ten bu yana 960 bin mayın döşediği iddia edildi

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Yonhap'ın milletvekillerine dayandırdığı habere göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşedi. Güney Kore ordusunun Askeri Sınır Hattı boyunca dikenli tel ve tanksavar konuşlandırmada artış tespit ettiği öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin, 2024'ten bu yana Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği ileri sürüldü.

Yonhap ajansının Güney Koreli milletvekillerine dayandırdığı haberinde, Güney Kore ordusunun konuya ilişkin Ulusal Meclise bilgi verdiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana sınır tahkimatlarını artırdığı belirtilen haberde, Pyongyang'ın Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği iddia edildi.

Haberde, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore askerlerinin Askeri Sınır Hattı (MDL) boyunca dikenli tel ve mayın döşeme ile tanksavar konuşlandırma faaliyetlerinde artış olduğunu tespit ettiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, bazı askeri uzmanlara göre Güney Kore tarafından döşenenler de dahil olmak üzere, iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca 2 milyondan fazla kara mayınının bulunduğu tahminine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin sınıra 2024'ten bu yana 960 bin mayın döşediği iddia edildi - Son Dakika
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