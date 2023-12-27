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Kuzey Kore Üst Düzey Yöneticileri Yasaklanan Lüks Araçlara Biniyor - Son Dakika
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Kuzey Kore Üst Düzey Yöneticileri Yasaklanan Lüks Araçlara Biniyor

Kuzey Kore'de üst düzey devlet yöneticileri, BMGK kararıyla yasaklanan lüks araçlara binerken görüntülendi. Başbakan Kim Tok-hun, İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ve Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae'nin lüks araçlarla toplantıya geldiği belirtildi. Bu araçların Kuzey Kore'ye girişi yasak olmasına rağmen, lider Kim Jong-un daha önce defalarca aynı marka araca binmişti.

Kuzey Kore Üst Düzey Yöneticileri Yasaklanan Lüks Araçlara Biniyor
27.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 11:32
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Kuzey Kore, üst düzey devlet yöneticilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı kapsamında ülkeye girişi yasaklanan lüks araçlara bindiğini gösteren görüntüler yayımladı.

Güney Kore merkezli KBS News'un haberine göre, Kore Merkez televizyonunun yayımladığı haberde, iktidardaki İşçi Partisinin toplantısına lüks araçlarla gelen üst düzey isimlerin görüntülere yansıdığına işaret edildi.

Söz konusu isimlerin, Başbakan Kim Tok-hun, İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ve Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae olduğu bildirildi.

"Mercedes" marka lüks araçların, Kuzey Kore'ye girişi BMGK yaptırımları kapsamında yasakken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da daha önce defalarca aynı marka araca binerken görüntülenmişti.

Kaynak: AA
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