Kuzey Kore ve Belarus İlişkileri Geliştirecek - Son Dakika
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Kuzey Kore ve Belarus İlişkileri Geliştirecek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Belarus ile ilişkilerin geliştirileceğini açıkladı. Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov'un resmi ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmelerde, iki ülkenin ortak idealleri ve amaçları vurgulandı. Kuzey Kore, Belarus ile ilişkilerini üst seviyeye taşımak istediğini belirtti. Bu ziyaret, Pyongyang ile Moskova arasındaki gelişen ilişkilerin bir parçası olarak görülüyor.

24.07.2024 12:05
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Belarus ile ilişkilerin geliştirileceğini açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Bakan Choe, Rıjenkov'un onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada "iki ülkenin ortak idealleri ve amaçları" paylaştığını vurguladı.

Choe, Kuzey Kore'nin Belarus'la ilişkileri üst seviyeye taşımak istediğini kaydetti.

Rıjenkov ise Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki ülke ilişkilerinin ortak çıkarlar, saygı ve anlayış çerçevesinde geliştirme konusunda istekli olduklarına dikkati çekti.

Bakan Rıjenkov'un resmi ziyaretinin 26 Temmuz Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov'un ziyareti, Pyongyang ile Moskova'nın gelişen ilişkilerin bir parçası olarak görülüyor.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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