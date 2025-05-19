Kuzey Kore'ye Rus Teknolojisi İddiası - Son Dakika
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Kuzey Kore'ye Rus Teknolojisi İddiası

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'dan havadan havaya füzeler için teknoloji almış olabileceğini belirtti.

19.05.2025 12:28
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin havadan havaya füzeler geliştirmek için Rusya'dan teknolojik destek almış olabileceğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, basın toplantısında, Rusya'nın Pyongyang'a muhtemel teknolojik yardımının kapsamını ve boyutunu belirlemek için daha fazla incelemeye gerek duyulduğunu kaydetti.

Lee, Kuzey Kore'nin asker gönderme karşılığında Rusya'dan havadan havaya füzeler gibi gelişmiş askeri teknoloji alıp almadığı sorusunu, "Bir ilişki olduğuna inanıyoruz." şeklinde cevapladı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü, 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'ye Rus Teknolojisi İddiası - Son Dakika

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