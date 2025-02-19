Kuzey Koreli Asker: 'Eğitim İçin Gönderildim' - Son Dakika
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Kuzey Koreli Asker: 'Eğitim İçin Gönderildim'

Ukrayna'da yakalanan Kuzey Koreli asker, Rusya'ya eğitim için gittiğini, savaşa katılacağını bilmediğini söyledi.

19.02.2025 15:48
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Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen ve sonrasında yakalanan Kuzey Koreli asker, " Rusya'ya eğitim için gönderildiğim söylendi. Savaşa katılacağıma dair hiçbir fikrim yoktu." dedi.

Güney Kore'de yayın yapan Chosun Daily gazetesi, Ukrayna askerleri tarafından Ocak ayında yakalandıktan sonra askeri kampa götürülen 26 yaşındaki Kuzey Koreli asker Ri ile röportaj yaptı.

Asker Ri, 10 Ekim 2024'te Kuzey Kore'den ayrılıp savaşmak için Rusya'ya nasıl gönderildiğini anlattı.

Rusya'nın Kursk bölgesine gönderilmeden önce Kuzey Kore ordusunda 10 yıl görev yaptığını belirten Ri, Kuzey Kore'nin gizli operasyonlarını yöneten istihbarat ajansı Genel Keşif Bürosu'nda (RGB) da çalıştığını ifade etti.

Ri, "Rusya'ya eğitim için gönderildiğim söylendi. Savaşa katılacağıma dair hiçbir fikrim yoktu." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 bin 500 askerle birlikte tren, uçak ve otobüs yolculukları sonrasında Kursk bölgesine ulaştıklarını söyleyen Ri, buraya vardıktan sonra savaşa katılacaklarına dair bilgilendirildiklerini ifade etti.

Savaşa ilk kez 5 Ocak'ta katıldıklarını anlatan Ri, Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesindeki nükleer santralleri korumakla görevlendirildiğini kaydetti.

Kuzey Koreli ve Rus askerler arasında doğrudan iletişim bulunmadığını belirten Ri, onlarla konuşabilmek için ilk defa bir çeviri uygulaması kullandığını açıkladı.

Ri, çatışma sırasında dron tarafından tespit edilip vurulduğunu ve 6 kişilik ekibi içinde sadece kendisinin hayatta kaldığını söyledi.

Yaralandığı için kaçamadığını belirten Ri, bölgeye gelen Ukrayna askerleri tarafından yakalandığını anlattı.

Ri, Güney Kore'ye iltica başvurusu yapmak istiyor

Ailesini askerlik yaptığı 10 yıllık süreçte hiç göremediğini söyleyen Ri, "Eğer Kuzey Kore hükümeti yakalandığımı öğrenirse ailemin Pyongyang'ı terk etmeye zorlanacağından korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Ri, ayrıca Güney Kore'ye iltica başvurusu yapmak istediğini belirtti.

Güney Kore hükümeti ise Ukrayna tarafından yakalanan bütün Kuzey Koreli askerleri koruma ve destek sözü verdi.

"Kuzey Koreli asker savaşa değil eğitime geldiğini sanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde ordusuna esir düşen 2 Kuzey Koreli askerin Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişlerince ifadeleri alınırken çekilen görüntülerini 11 Ocak'ta paylaşmıştı.

Elleri ve yüzleri bandajlı, yaşlarının 20 ile 26 olduğu belirtilen 2 Kuzey Korelinin yer aldığı yaklaşık 3 dakikalık görüntüde askerlerden biri evine dönmek isteyip istemediği sorusuna "Ukrayna'da kalmak istiyorum." diye cevap vermişti.

Asker, ayrıca Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere görevlendirildiğinden haberinin olmadığını, komutanlarının kendisine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya" gideceklerini söylediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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