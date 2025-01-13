Kuzey Koreli Askerler Savaşta Yüksek Zayiat Verdi - Son Dakika
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Kuzey Koreli Askerler Savaşta Yüksek Zayiat Verdi

Güney Kore istihbaratı, Rus saflarında savaşan 300 Kuzey Koreli askerin öldüğünü duyurdu.

13.01.2025 12:48
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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığını bildirdi.

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Kuzey Koreli askerlere ilişkin güncel bilgileri mecliste basına kapalı istihbarat komitesinde milletvekilleriyle paylaştığını belirtti.

İstihbarat Servisinin paylaştığı bilgilerde, Rusya saflarında savaşmak üzere görevlendirilen 300 Kuzey Koreli askerin öldüğü, yaklaşık 2 bin 700 askerin yaralandığı kaydedildi.

Güney Kore İstihbaratı, savaş alanından gelen görüntüler üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak Kuzey Kore'nin "yüksek zayiatının" nedenini askerlerin "modern savaş yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliğine" bağladı.

Kuzey Koreli asker, "savaşa değil eğitime geldiğini sanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde ordusuna esir düşen 2 Kuzey Koreli askerin Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişlerince ifadeleri alınırken çekilen görüntülerini paylaştı.

Elleri ve yüzleri bandajlı, yaşlarının 20 ile 26 olduğu belirtilen 2 Kuzey Korelinin yer aldığı yaklaşık 3 dakikalık görüntüde askerlerden biri evine dönmek isteyip istemediği sorusuna "Ukrayna'da kalmak istiyorum." diye cevap veriyor.

Asker, ayrıca Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere görevlendirildiğinden haberinin olmadığını, komutanlarının kendisine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya" gideceklerini söylediğini ifade ediyor.

Kaynak: AA

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