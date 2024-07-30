Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada orman yangını: 1 ölü - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada orman yangını: 1 ölü

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da çıkan orman yangınlarından birçoğu devam ederken, yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya'da çoğu dün olmak üzere 40'tan fazla noktada orman yangını çıktı. Alevlerin ulaştığı 12 köyde vatandaşlar tahliye edilirken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

30.07.2024 22:00  Güncelleme: 22:01
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- Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada orman yangını: 1 ölü

ÜSKÜP - Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada çıkan orman yangınlarından birçoğu devam ederken, yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'da çoğu dün olmak üzere 40'tan fazla noktada orman yangını çıktı. Alevlerin ulaştığı 12 köyde vatandaşlar tahliye edilirken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Kumanova Belediyesi'ne bağlı Kokoşinye köyünde etkili olan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Stoyançe Angelov, yaptığı açıklamada ordu ve polise ait helikopterler ile iki özel uçağın yangınları söndürme çalışmalarında fazla etkili olamadığını belirterek, "Yangınların neredeyse aynı anda başlamaları ve rüzgar nedeniyle hızla yayılmaları, söndürme çalışmalarını çok zorlaştırdı" dedi.

Angelov, "Maalesef yanan evler var. Bunların çoğu Nemanyitsa köyündeki eski ve terk edilmiş evlerden oluşuyor, fakat kullanım halinde olan evler de var. Kumanovo Belediyesi sınırları içerisindeki köyler de yangından etkilendi. Bunlar genellikle yazlık evlerin yer aldığı Kşanye, Kokoşinye ve Murgaş köyleri. Yangın, Staro Nagoriçane Belediyesi'ndeki üç köyde ve Kiliseli (Sveti Nikola) Belediyesi'nde de etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığı düşünülüyor

Angelov, yetkililerin yangınlardan bazılarının kasıtlı olarak çıkarıldığına inandığını söyledi. Angelov, dün etkili olan toplam 46 yangından 27'sinin başarılı bir şekilde söndürüldüğünü, 5 yangının kontrol altına alındığını ve an itibarıyla 14 yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada orman yangını: 1 ölü - Son Dakika

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