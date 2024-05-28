Kuzey Makedonya\'da Afrim Gashi Meclis Başkanı Seçildi

Güncel

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimin ardından yapılan ilk oturumda meclis başkanlığına Afrim Gashi seçildi.

Kuzey Makedonya Meclisinde yapılan oturumda, yeni dönem milletvekillerinin görevleri onaylandı ve meclis başkanı belirlendi.

Meclis başkanlığı için yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste 6 "hayır" oyuna karşılık 76 "evet" oyu alan Gashi, ülkenin yeni meclis başkanı seçildi.

Gashi, yemin ederek göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, milletvekillerini AB entegrasyonu, ekonomik refah, hukukun üstünlüğü, eğitim reformu, topluluklar arası eşitlik, ailenin korunması ve çevrenin korunması gibi vatandaşların çıkarına olan meseleleri tartışmaya davet etti.??

Öte yandan, yeni meclis oluşumunda ülkedeki Türk toplumunu 5 milletvekili temsil edecek.

Buna göre, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi" ittifakında yer alan Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Hak ve Demokrasi Hareketinden Salih Murat, aynı ittifaktan İsmail Yahoski, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Senin Makedonya'n" ittifakından Mevmed Caferi ile Sol (Levica) Partisinden Recep İsmail milletvekili olarak görev alacak.

Yeni milletvekillerinin görev sürelerinin onaylandığı oturuma, yargı ve yürütmeden üst düzey temsilciler, dini liderler ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un da aralarında bulunduğu yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Afrim Gashi kimdir?

Birkaç partinin oluşturduğu VLEN koalisyonundan Alternativa partisinin adayı olarak milletvekili seçilen Gashi, 1977'de başkent Üsküp'te doğdu.

Kalkandelen Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Gashi, gazete, dergi ve yayınevlerinde editör ve yayıncı olarak çalıştı.

Gashi, 2016-2024 yıllarında BESA Hareketinden milletvekilliği yaptı.