Kuzey Makedonya'da Afrim Gashi Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Makedonya'da Afrim Gashi Meclis Başkanı Seçildi

Kuzey Makedonya\'da Afrim Gashi Meclis Başkanı Seçildi

Kuzey Makedonya'da yapılan genel seçimin ardından Afrim Gashi, meclis başkanlığına seçildi. Yeni dönem milletvekillerinin görevleri onaylandı ve Gashi, 76 'evet' oyu alarak ülkenin yeni meclis başkanı oldu. Gashi, göreve başlamasının ardından AB entegrasyonu, ekonomik refah, hukukun üstünlüğü gibi konuları tartışmaya davet etti. Ayrıca, Türk toplumunu 5 milletvekili temsil edecek olan yeni meclis oluşumunda Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Salih Murat, İsmail Yahoski, Mevmed Caferi ve Recep İsmail görev alacak. Yeni milletvekillerinin görev sürelerinin onaylandığı oturuma yargı ve yürütmeden üst düzey temsilciler, dini liderler ve yabancı ülkelerin büyükelçileri de katıldı. Afrim Gashi, Alternativa partisinin adayı olarak seçilen bir milletvekili olup, daha önce BESA Hareketi'nden milletvekilliği yapmıştır.

28.05.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimin ardından yapılan ilk oturumda meclis başkanlığına Afrim Gashi seçildi.

Kuzey Makedonya Meclisinde yapılan oturumda, yeni dönem milletvekillerinin görevleri onaylandı ve meclis başkanı belirlendi.

Meclis başkanlığı için yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste 6 "hayır" oyuna karşılık 76 "evet" oyu alan Gashi, ülkenin yeni meclis başkanı seçildi.

Gashi, yemin ederek göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, milletvekillerini AB entegrasyonu, ekonomik refah, hukukun üstünlüğü, eğitim reformu, topluluklar arası eşitlik, ailenin korunması ve çevrenin korunması gibi vatandaşların çıkarına olan meseleleri tartışmaya davet etti.??

Öte yandan, yeni meclis oluşumunda ülkedeki Türk toplumunu 5 milletvekili temsil edecek.

Buna göre, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi" ittifakında yer alan Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Hak ve Demokrasi Hareketinden Salih Murat, aynı ittifaktan İsmail Yahoski, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Senin Makedonya'n" ittifakından Mevmed Caferi ile Sol (Levica) Partisinden Recep İsmail milletvekili olarak görev alacak.

Yeni milletvekillerinin görev sürelerinin onaylandığı oturuma, yargı ve yürütmeden üst düzey temsilciler, dini liderler ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un da aralarında bulunduğu yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Afrim Gashi kimdir?

Birkaç partinin oluşturduğu VLEN koalisyonundan Alternativa partisinin adayı olarak milletvekili seçilen Gashi, 1977'de başkent Üsküp'te doğdu.

Kalkandelen Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Gashi, gazete, dergi ve yayınevlerinde editör ve yayıncı olarak çalıştı.

Gashi, 2016-2024 yıllarında BESA Hareketinden milletvekilliği yaptı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Milletvekili, Makedonya, Refah, Yargı, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Afrim Gashi Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da Afrim Gashi Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement