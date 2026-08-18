Kuzey Makedonya'da Batı Nil Virüsü Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Makedonya'da Batı Nil Virüsü Tehlikesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Nil virüsü nedeniyle Kuzey Makedonya'da 4 kişi hayatını kaybetti, tedavi devam ediyor.

Kuzey Makedonya'da Batı Nil virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Üsküp'teki Kamu Sağlık Kurumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Febril Durumlar Üniversite Kliniği Müdürü Fadil Cana, ülkedeki Batı Nil virüsüne ilişkin durum hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Ülkede Batı Nil virüsüne bağlı şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cana, 5'i yoğun bakımda 20 hastanın ise tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Cana, ülkede Batı Nil hummasına yakalanan 15 hastanın ise iyileşerek klinikten taburcu edildiğini bildirdi.

Bu arada, ülkede Batı Nil virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin yaşlarının 83, 76, 72 ve 61 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, 12 Ağustos'ta Üsküp'ün Kisela Voda, Gazi Baba, Aerodrom, Butel ve Ilinden belediyelerinde Batı Nil virüsü nedeniyle salgın ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Batı Nil Virüsü, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Batı Nil Virüsü Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
Bursa’da aynı adrese 15 sipariş verildi Kuryeler neye uğradığını şaşırdı Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

16:51
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de Verdiği poza beğeni yağıyor
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 16:55:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da Batı Nil Virüsü Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.