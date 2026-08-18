Kuzey Makedonya'da Batı Nil Virüsü Tehlikesi

Kuzey Makedonya'da Batı Nil virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Üsküp'teki Kamu Sağlık Kurumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Febril Durumlar Üniversite Kliniği Müdürü Fadil Cana, ülkedeki Batı Nil virüsüne ilişkin durum hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Ülkede Batı Nil virüsüne bağlı şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cana, 5'i yoğun bakımda 20 hastanın ise tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Cana, ülkede Batı Nil hummasına yakalanan 15 hastanın ise iyileşerek klinikten taburcu edildiğini bildirdi.

Bu arada, ülkede Batı Nil virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin yaşlarının 83, 76, 72 ve 61 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, 12 Ağustos'ta Üsküp'ün Kisela Voda, Gazi Baba, Aerodrom, Butel ve Ilinden belediyelerinde Batı Nil virüsü nedeniyle salgın ilan edilmişti.