Kuzey Makedonya'da gazeteci Nedim Abaz 80 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da gazeteci Nedim Abaz 80 yaşında vefat etti

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Kuzey Makedonya'daki Türk basın ve yayıncılığının duayen ismi Nedim Abaz, 80 yaşında hayatını kaybetti. Üsküp Radyosu Türkçe Programı, Abaz'ın sesi ve kalemiyle Türkçe yayıncılığa katkılar sunduğunu belirterek yaşayan tarihten bir sayfa daha eksildiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya'daki Türk basın ve yayıncılığının emektar isimlerinden Nedim Abaz, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Üsküp Radyosu Türkçe Programı tarafından yayımlanan taziye mesajında, Abaz'ın sesi, kalemi ve mesleki birikimiyle Türkçe yayıncılığa önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Mesajda, "Bugün, yaşayan tarihimizden bir sayfa daha eksildi. Üsküp Türk basını ve Türkçe yayıncılık, değerli bir çınarını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Abaz'ın uzun yıllar boyunca Türkçe yayıncılığın gelişmesine katkı sağladığı ve mesleki birikimiyle gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığı vurgulandı.

Nedim Abaz kimdir?

Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde 1946 yılında dünyaya gelen Abaz, eğitimini Üsküp'te tamamladı.

Gazetecilik mesleğine Üsküp'te başlayan Abaz, yaşamını Türkçe yayıncılığa ve gazeteciliğe adayarak Makedonya Radyo ve Televizyon Kurumu (MRTV) bünyesinde uzun yıllar görev yaptı.

Türkçe radyo yayınlarının gelişmesinde önemli sorumluluklar üstlenen Abaz, 1992 yılında Üsküp Radyosu Türkçe Programı'nın başına geçerek radyo bölümünde başyazarlık, müdürlük ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Abaz ayrıca yaklaşık 15 yıl Anadolu Ajansı'nın Üsküp muhabiri ve temsilcisi olarak görev yaparak, Kuzey Makedonya'daki siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri Türkiye'ye ve uluslararası kamuoyuna aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da gazeteci Nedim Abaz 80 yaşında vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da gazeteci Nedim Abaz 80 yaşında vefat etti - Son Dakika
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