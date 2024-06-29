Kuzey Makedonya'da "Kalkandelen'den Gazze'ye boş beşiklerin haykırışı" gösterisi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da "Kalkandelen'den Gazze'ye boş beşiklerin haykırışı" gösterisi

Kuzey Makedonya\'da "Kalkandelen\'den Gazze\'ye boş beşiklerin haykırışı" gösterisi

Kalkandelen Alaca Derneği tarafından düzenlenen gösteride, Filistinli çocukların acılarına dikkat çekmek için beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar yerleştirildi. Gösteriye onlarca vatandaş katıldı. Ayrıca etkinlik kapsamında Filistin meselesi ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin bir panel gerçekleştirildi.

29.06.2024 21:10
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Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde "Kalkandelen'den Gazze'ye boş beşiklerin haykırışı" gösterisi düzenlendi.

Kalkandelen Alaca Derneği tarafından şehir meydanında düzenlenen gösteriye, aralarında çocukların da olduğu onlarca vatandaş katıldı.

Gösteride, Filistinli çocukların acılarına dikkati çekmek için kanlı bir çarşafla oluşturulan Filistin haritası üzerine beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar yerleştirildi.

Kalkandelen Alaca Derneği Başkanı Şükriye Kahya, gazetecilere yaptığı açıklama, Gazze'de yapılan soykırımı kınamak için toplandıklarını söyledi.

Kahya, "Tüm dünyada bu ses duyurulmaya çalışılırken, Kalkandelen de sessiz kalmasın dedik ve Kalkandelenli çocuklarla birlikte dünyaya Gazzeli çocukların sesini duyurmak istedik." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Filistin meselesi ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin de bir panel gerçekleştirildi.

Panelde, Türkiye'den belgesel yönetmeni Tülay Gökçimen ile Kudüs konusunda uzman Emine Çınar birer konuşma yaptı.

Panelden önce gazetecilere açıklama yapan Gökçimen, çalışma yaptıkları bölgelerde Filistin'in hep var olduğunu söyledi.

Gökçimen, "7 Ekim'den bu yana 40 bine yakın insanı şehit eden, dağa taşa, insana hayvana, kitaba bile soykırım yapan bu işgalci katilleri burada çoluk çocuk Kalkandelen halkının protesto etmesi, boş beşiklerle dünyaya bir şeyler anlatmaya çalışmaları çok değerli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'Kalkandelen'den Gazze'ye boş beşiklerin haykırışı' gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da "Kalkandelen'den Gazze'ye boş beşiklerin haykırışı" gösterisi - Son Dakika
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