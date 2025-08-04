Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Sürüyor

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da son 24 saatte çıkan 23 orman yangınından 4'ünü kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kuzey Makedonya'da geçen haftalarda artan sıcak havalar etkisini azaltmasına rağmen ülkede orman yangınları devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte 23 orman yangını çıktığını duyuran Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK), bu yangınların 4'ünün aktif olduğunu, 2'sinin kontrol altına alındığını, 17'sinin söndürüldüğünü bildirdi.

Başta CUK ile Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü (DZS) olmak üzere devlet kurumları yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İdaresi ise ülke genelinde bugün ve yarın havanın değişken ve yer yer yağmurlu olacağını duyurdu.