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Kuzey Makedonya'da Teknik Hükümet Görevlendirildi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Teknik Hükümet Görevlendirildi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkeyi seçimlere götürecek teknik hükümeti kurma görevini, dün istifa eden Talat Caferi'ye verdi. Caferi, kuracağı hükümetin anayasa ve kanunlara uyumlu olacağını belirtti. Geçici hükümetin oylanacağı meclis oturumu 28 Ocak'ta yapılacak.

Kuzey Makedonya\'da Teknik Hükümet Görevlendirildi
26.01.2024 - 21:45,
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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkeyi seçimlere götürecek teknik (geçici) hükümeti kurma görevini, dün meclis başkanlığından istifa eden Talat Caferi'ye verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pendarovski, Kuzey Makedonya Anayasası ve yasaları uyarınca, hükümet çoğunluğuna sahip en büyük partinin önerisi olan Caferi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Hükümeti kurma görevi verilen ilk etnik Arnavut olan Caferi de kuracağı hükümetin ülkenin anayasa ve kanunlarla uyumlu olacağını söyledi.

Öte yandan, dün istifa eden Caferi'nin yerine bugün mecliste yapılan oturumda Jovan Mitreski yeni meclis başkanı seçildi.

Teknik (geçici) hükümetin oylanacağı meclis oturumunun 28 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Dün, Caferi meclis başkanlığından, Dimitar Kovaçevski de başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Kovaçevski başkanlığında iktidardaki Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) arasında varılan anlaşmaya göre, seçimden 100 gün önce göreve başlayacak hükümetin başbakanının BDİ sıralarından olması gerekiyor.

BDİ'nin geçici hükümetin başbakanı pozisyonu için eski Meclis Başkanı Caferi'yi önermişti.

Geçici hükümette, bazı bakan ve bakan yardımcısı pozisyonlarında muhalefetten de isimlerin yer alması gerekiyor.

İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA
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