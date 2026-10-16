Kuzey Makedonya'daki IBU'nun yeni rektörü oy birliğiyle Prof. Dr. Mehmet Bulut oldu - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'daki IBU'nun yeni rektörü oy birliğiyle Prof. Dr. Mehmet Bulut oldu

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Kuzey Makedonya\'daki IBU\'nun yeni rektörü oy birliğiyle Prof. Dr. Mehmet Bulut oldu
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Prof. Dr. Mehmet Bulut, Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörlüğüne oy birliğiyle seçildi. Yükseköğretim Kanunu'nun 97. maddesi uyarınca yapılan seçimle göreve gelen Bulut'un akademik gelişim ve uluslararası işbirliğine odaklanması bekleniyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bulut seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Yükseköğretim Kanunu'nun 97. maddesi uyarınca üniversitenin altı fakültesi ve bir meslek yüksekokulunda serbest, doğrudan ve gizli oy esasıyla gerçekleştirilen rektörlük seçimi sonucunda Bulut, IBU Rektörlüğüne oy birliğiyle seçildi.

Ekonomi ve iktisat tarihi alanlarındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Bulut, akademik kariyerinin yanı sıra üniversite yönetimi, kamu kurumları ve uluslararası akademik işbirliği alanlarında deneyime sahip.

1970 yılında Çanakkale'de doğan Bulut, 1992'de Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini ekonomi ve iktisat tarihi alanlarında sürdüren Bulut, 2000 yılında Hollanda'daki Utrecht Üniversitesinde iktisat tarihi alanında doktora derecesini aldı.

Akademik kariyerine 1993'te Kırıkkale Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Bulut, Başkent Üniversitesinde yardımcı doçent ve doçent olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılında profesör oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 2011'de Siyaset Bilimi Fakültesinin kurucu dekanlığına ve rektör yardımcılığına atanan Bulut, 2012'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine getirildi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde 9 yıl rektörlük yaptı

Prof. Dr. Bulut, 2013-2022 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin rektörlüğünü yürüttü.

Görev süresince üniversitenin akademik gelişimi, uluslararasılaşma çalışmaları ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine odaklanan Bulut, yükseköğretim alanındaki kurumsal deneyimini bu dönemde sürdürdü.

Rektörlük görevinin ardından da bilimsel ve akademik çalışmalara katkı sunmaya devam eden Bulut, 2022-2025 yıllarında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şirket ve kuruluşlarının yönetim kurullarında görev alan Bulut; Harvard, Princeton, Cambridge ve Oxford üniversitelerinde araştırma ve öğretim faaliyetlerine katıldı.

Çok sayıda kitap, makale ve bilimsel yayını bulunan Bulut'un başlıca araştırma alanları arasında uzun dönemli ekonomik kalkınma, Osmanlı-Avrupa ekonomik ilişkileri, iktisat tarihi ve İslam ekonomisi yer alıyor.

Prof. Dr. Mehmet Bulut'un IBU rektörlüğüne seçilmesiyle, akademik gelişim, araştırma faaliyetleri ve uluslararası işbirliğine yönelik çalışmaların üniversitenin öncelikli gündeminde yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA
Balkan ÜniversitesiMehmet BulutMakedonyaEğitimGüncelÜsküpSon Dakika

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