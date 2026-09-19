Kuzey Makedonya\'nın bağımsızlığının 35. yılı Bursa\'da resepsiyonla kutlandı

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Bursa'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

RUMELİSİAD Rumeli Konağı'nda düzenlenen etkinlik, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bedzeti, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 35. yılıyla iki ülke arasındaki dostluğu, gönül birliğini ve işbirliğini kutladıklarını da belirtti.

Bedzeti, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostane işbirliğinin Balkanlar'a örnek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki işbirliğinde Bursa'nın özel bir yeri bulunuyor. Bursa'da yaşayan Rumeli ve Balkan kökenli hemşerilerimiz, iki ülke arasındaki gönül köprüsünün güçlü yapı taşlarıdır. Ekonomik, kültürel ve sosyal projelerin artırılması, belediyelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır."

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski de Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti.

Kuzey Makedonya'da yabancı şirketler arasında Türkiye'nin 4 bin şirketle birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Manasijevski, iki ülke arasındaki toplam ihracat hacminin geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktığına işaret etti.

Manasijevski ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına Manastır'daki askeri liseyi ve yine Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Kocacık'taki evini "Atatürk Müzesi" haline getirdiklerini sözlerine ekledi.

Yıldırım-Kırçova kardeşlik protokolü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, Yıldırım Belediyesi olarak Kuzey Makedonya'nın Kırçova Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamaya hazırlandıklarını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Kuzey Makedonya'nın Struga Belediye Başkanı Mendi Qyra da etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Rumelili Halk Dansları Topluluğu, yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ayhan Salman, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Şengül, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Evke, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı İskender İskenderoğlu, Tüm Mühendis Kadınlar Derneği Başkanı Ülfet Öztürk, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Zuhal Aslı Saka ile diğer ilgililer katıldı.