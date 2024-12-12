Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı İzmir'de Kutlandı

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(İZMİR)- Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle Türkiye'de eğitim gören Kuzey Makedonyalı öğrencilerle bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Türkçe nefestir" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kuzey Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı kapsamında Türkiye'de eğitim gören Kuzey Makedonyalı gençleri ağırladı. Gençlerle, Mevlana Tesisleri Neva Kafe'de düzenlenen kahvaltıda buluşan Başkanı Görkem Duman, Buca ile Kuzey Makedonya arasında tarihin derinliklerinden gelen dostluk ve kardeşlik bağları olduğunu, bu nedenle bu buluşmadan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Mücadele sonunda kazanılan hak"

Makedonya Cumhuriyeti Anayasası'na göre ülkenin asli kurucu milletleri arasında yer alan Türklerin günümüzde kendi anadillerinde eğitim alma hakkına da sahip olduklarını anlatan Başkan Görkem Duman, şunları söyledi:

"21 Aralık, Makedonya Türklerinin ana dilinde eğitim alabilmelerinin bayramı olarak kutlanıyor. Bu da gerçekten çok gurur ve onur verici... Makedonya Türkçe Eğitim Günü bir mücadelenin sonunda kazanılan haktır. Bu sadece Türkçe eğitimin asırlık çınarı Tefeyyüz İlkokulu'nda eğitime başlamak değildir. Birçoğunuzun bildiği gibi 1996 yılında veliler, Türkçe eğitimi yasaklama kararı alan Makedon Eğitim Bakanlığı'nı protesto etme ve haklarını tekrar alabilmek için açlık grevine gittiler. Bugün Merkez Jupa'da 1996 sonrası ilkokula giden kuşak Türkçeyi bilir. Bugün onların açtığı kapı ile Merkez Jupa Belediyesi, Türkiye'den misafirlerini sadece gönül birliği ile değil dil birliği ile de karşılıyorlar. Dolayısıyla 21 Aralık tarihi Balkanlarda nefes almanın mutluluğunu yaşadığımız gündür. Türkçe nefestir."

Başkan Duman'a teşekkür

Konuk öğrencilerden Beyza Siargo, Trakya Üniversitesi olarak Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlamaya geldiklerini belirterek, " İzmir'de bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederiz" dedi. Kosova'dan gelen öğrenci Efdal Guzhda ise "Bizleri evimizdeymişiz gibi, misafir olduğumuzu hissettirmeden ağırlayan Buca Belediye Başkanına, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.