Kuzey Marmara Otoyolu İhalesi 2 Ay İçinde

Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Gebze bağlantı yolu projesinin ihalesinin 2 ay içerisinde yapılacağını bildirdi.

Büyükgöz, Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2019-2025 Hizmet Dönemleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, 6 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gençlere ve çocuklara en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Büyükgöz, mülkiyet sorunu olan 43 okul, 24 cami ve 8 kültür ile sağlık alanında bulunan kamu binasının sorunlarını çözdüklerini kaydetti.

Büyükgöz, bu kapsamda 2 milyar liraya yakın kamulaştırma bedeli ödediklerini aktararak, "Eğer bu çalışmayı yapmasaydık 8 ilave okul yapılamamış olacaktı. Bu okullar yapılmasaydı da Gebze'de sınıflardaki öğrenci ortalaması 43 olacaktı. Şu anda sınıf ortalaması 26. Bu çalışmaları yapmak için de 2 bin 630 kişiden kamulaştırma yaparak yerleri satın aldık. Bu insanlar bir kısmı yurt dışındaki çeşitli ülkelerdeydi. Bulduk ve 2 bin 630 kişiden bugünün değeriyle yaklaşık 2 milyar lira değerinde kamulaştırma bedeli harcayıp bu sorunu çözdük." diye konuştu.

KMO'nun Gebze çıkışının yol yapılırken projede yer aldığını fakat maliyetleri nedeniyle çıkarıldığını belirten Büyükgöz, bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Büyükgöz, devlete güncel maliyeti 15 milyar lira olan yolun kamulaştırma maliyetini bir kuruş ödetmeden hallettiklerini, projenin bittiğini ve Bakanlık tarafından onaylandığını anlatarak, "Aksilik olmaz ise bu ay veya önümüzdeki ay Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı projesi ihaleye çıkıyor. Bu yol kentimizin kuzey ve güney aksında aort damarı olacak. Bugüne kadar geciktirilmesi bu kent için kayıp olmuştur." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Büyükgöz, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.